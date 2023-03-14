OpenAI представила оновлення ChatGPT: які функції отримав штучний інтелект

Як відзначає компанія, на відміну від попередньої версії GPT-4 здатний розуміти картинки. Також він може генерувати, редагувати та виконувати творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю листа користувача.

При цьому у GPT-4 з'явилася можливість розпізнавати більше 25 тисяч слів тексту. Це дозволить створювати вміст довгої форми, розширені розмови, а також додасть функцію пошуку та аналізу документів.

"Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 більш безпечним і узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", - зазначають у OpenAI.

Варто зауважити, що зараз GPT-4 можуть скористатися лише передплатники ChatGPT Plus (коштує $20 на місяць), а також тестувальники.