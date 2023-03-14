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OpenAI представила оновлення ChatGPT: які функції отримав штучний інтелект

Фото: OpenAI представила оновлення ChatGPT (flickr by Focal Foto)
Автор: Іван Носальський

Компанія OpenAI офіційно представила свою мовну модель штучного інтелекту, яка тепер може розпізнавати не лише текст. Її вже використовують у СhatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну презентацію.

Як відзначає компанія, на відміну від попередньої версії GPT-4 здатний розуміти картинки. Також він може генерувати, редагувати та виконувати творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю листа користувача.

При цьому у GPT-4 з'явилася можливість розпізнавати більше 25 тисяч слів тексту. Це дозволить створювати вміст довгої форми, розширені розмови, а також додасть функцію пошуку та аналізу документів.

"Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 більш безпечним і узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", - зазначають у OpenAI.

Варто зауважити, що зараз GPT-4 можуть скористатися лише передплатники ChatGPT Plus (коштує $20 на місяць), а також тестувальники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середині лютого чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні.

Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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