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OpenAI представила обновление ChatGPT: какие функции получил искусственный интеллект

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 22:42
OpenAI представила обновление ChatGPT: какие функции получил искусственный интеллект Фото: OpenAI представила обновление ChatGPT (flickr by Focal Foto)
Автор: Иван Носальский

Компания OpenAI официально представила свою языковую модель искусственного интеллекта, которая теперь может распознавать не только текст. Ее уже используют в СhatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую презентацию.

Как отмечает компания, в отличии от предыдущей версии GPT-4 способен понимать картинки. Также он может генерировать, редактировать и выполнять творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

При этом у GPT-4 появилась возможность распознавать более 25 тысяч слов текста. Это позволит создавать содержимое длинной формы, расширенные разговоры, а также добавит функцию поиска и анализа документов.

"Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", - отмечают в OpenAI.

Стоит заметить, что сейчас GPT-4 могут воспользоваться только платные подписчики ChatGPT Plus (стоит 20 долларов в месяц), а также тестировщики.

Напомним, ранее стало известно, что в середине февраля чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине.

Более детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

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