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OpenAI бросает вызов Google и готовит собственный браузер с ИИ: что известно

Четверг 10 июля 2025 11:20
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OpenAI бросает вызов Google и готовит собственный браузер с ИИ: что известно Новый браузер от OpenAI может изменить интернет (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI находится на финальном этапе подготовки к запуску собственного веб-браузера с искусственным интеллектом, который станет прямым конкурентом Google Chrome.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское агентство новостей Reuters.

Планы OpenAI

По данным источников, релиз браузера запланирован на ближайшие недели. Основная цель продукта - изменить подход к веб-серфингу за счет интеграции ИИ и получить более прямой доступ к пользовательским данным, одному из ключевых источников успеха Google в интернет-рекламе.

Если OpenAI удастся привлечь хотя бы часть своей аудитории в 500 млн еженедельных пользователей ChatGPT, новый браузер может нанести удар по важному компоненту рекламной модели Google.

Chrome обеспечивает сбор данных, на основе которых Google таргетирует рекламу, а также перенаправляет пользователей на собственную поисковую систему.

Встроенный ИИ и альтернатива поиску

Как уточняют источники, новый браузер OpenAI частично сохранит взаимодействие пользователей в интерфейсе, похожем на ChatGPT, минуя переход на сторонние сайты.

Таким образом, браузер сможет выполнять задачи за пользователя: например, заполнять формы, бронировать столики и обрабатывать другие действия напрямую через ИИ-агентов, встроенных в систему.

По словам одного из источников, выпуск браузера - часть более широкой стратегии OpenAI, направленной на интеграцию ИИ-сервисов в повседневную и профессиональную жизнь пользователей.

В OpenAI отказались официально комментировать эту информацию.

Конкуренция усиливается

Несмотря на амбиции, OpenAI предстоит непростая борьба: по данным StatCounter, Google Chrome используется более чем 3 миллиардами человек и занимает свыше 66% рынка браузеров. На втором месте - Safari от Apple с долей около 16%.

В мае OpenAI объявила о намерении выйти на рынок "умных" устройств, приобретя за 6,5 млрд долларов стартап io - проект экс-главного дизайнера Apple Джони Айва. Теперь компания расширяет присутствие в браузерном сегменте.

Отмечается, что браузер OpenAI разрабатывается на базе Chromium - открытого исходного кода от Google, на котором также построены браузеры Microsoft Edge и Opera.

Также стало известно, что OpenAI ранее наняла двух бывших вице-президентов Google, участвовавших в создании Chrome. Ранее компания рассматривала возможность приобрести браузер Google, если антимонопольные органы США заставят Alphabet продать продукт.

Впрочем, Google пока не намерена расставаться с Chrome и готовится оспаривать соответствующее судебное решение.

Среди конкурентов OpenAI уже работают Perplexity с браузером Comet, а также The Browser Company и Brave, которые представили собственные решения с ИИ и функциями автоматического выполнения задач.

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