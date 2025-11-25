OpenAI и легендарный дизайнер Apple создают ИИ-гаджет будущего без экрана

Второй прототип и возможная дата выхода

Во время мероприятия Demo Day 25 в Сан-Франциско Айв и Альтман сообщили, что успешно протестировали второй прототип устройства и рассчитывают выпустить продукт в течение двух лет.

Ожидания высоки, поскольку это может стать первым аппаратным продуктом OpenAI. Интерес усиливает и тот факт, что Айв является автором дизайна таких революционных устройств Apple, как iPhone, MacBook и Apple Watch.

В свою очередь ChatGPT, ключевое ПО OpenAI, используется примерно 800 млн человек еженедельно - и логично предположить, что новое устройство будет тесно связано с его возможностями.

Что скрывается за идеей "компьютера без экрана"

По словам Айва и Альтмана, концепция будущего устройства - результат долгих обсуждений и экспериментов о том, каким может быть персональный компьютер, который "знает практически все" и при этом всегда под рукой. Альтман назвал текущий прототип "потрясающе хорошим".

Согласно предыдущим утечкам, устройство будет примерно размером со смартфон, но без экрана. На Demo Day 25 создатели подчеркнули, что гаджет будет простым, приятным в использовании и более "живым", чем большинство современных устройств.

Проект позиционируется как более "миролюбивый" в сравнении с современными цифровыми гаджетами - хотя конкретно, что это означает, Айв и Альтман не уточняют. По словам Альтмана, многие устройства и приложения сегодня перегружены шумом и вызывают стресс, тогда как новое устройство должно создавать спокойное ощущение.