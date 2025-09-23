Сэм Альтман назвал профессии, которые находятся под угрозой исчезновения из-за ИИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar .

В недавнем интервью шоу The Tucker Carlson Show Альтман признался, что не спит из-за последствий внедрения ИИ и ощущает на себе тяжесть этической и моральной ответственности как руководитель OpenAI.

По словам главы компании, его больше беспокоит влияние мелких решений в поведении моделей на реальные последствия, чем глобальные моральные вопросы. Он отмечает, что даже небольшие ошибки при повседневном использовании ИИ могут иметь серьезные последствия для общества.

Какие профессии под угрозой?

Альтман считает, что в первую очередь ИИ может вытеснить сотрудников сферы обслуживания клиентов.

"Я уверен, что значительная часть нынешней поддержки по телефону или через компьютер будет заменена ИИ, и это будет работать лучше", - пояснил он.

Ссылаясь на исследования, глава OpenAI отметил, что примерно каждые 75 лет около 50% профессий переживают значительные изменения. Однако ИИ может ускорить этот процесс, оставляя рабочим мало времени на адаптацию.

Также Альтман опасается, что со временем ИИ сможет заменить разработчиков и программистов. При этом профессии, требующие человеческого взаимодействия, например уход за пациентами, менее подвержены автоматизации.

Подобные опасения имеют реальные основания. Так, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, убежденный, что будущие поколения руководителей будут управлять одновременно людьми и ИИ, недавно сократил 4 000 сотрудников службы поддержки в пользу ИИ.

Однако многие компании пока приспосабливаются к эпохе ИИ. Gartner прогнозирует, что к 2027 году половина компаний откажется от планов сокращения штата поддержки клиентов из-за внедрения ИИ.