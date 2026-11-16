OpenAI позволит ИИ покупать товары: как будет работать ChatGPT Wallet

OpenAI представила платежный инструмент ChatGPT Wallet, позволяющий ИИ-агентам платить покупки от имени пользователей. Функция создана в партнерстве с Visa, Mastercard и American Express и не передает продавцам данные банковской карты клиента.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.
По данным компании, ChatGPT еженедельно используют 1,2 миллиарда человек, и многие из них используют чат-бот для поиска и сравнения товаров.
Новый кошелек позволяет завершить покупку непосредственно с помощью ИИ-агента.
Процесс оплаты происходит по следующему алгоритму:
Денежные средства списываются с выбранной карточки, однако ни продавец, ни сам ИИ-агент не получают реальных реквизитов счета .
При этом пользователи сохраняют все бонусы по карте и право на обжалование платежей в случае получения некачественного товара.
В будущем OpenAI планирует разрешить полностью делегировать покупки агентам, предварительно установив лимиты затрат, разрешенные категории товаров или временные рамки.
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Поскольку коммерция с участием ИИ-агентов только развивается, некоторые сайты и антифрод-системы могут ошибочно блокировать автоматизированные запросы на покупку.
Вместе с кошельком OpenAI выпустила руководство Commerce Partner Playbook, которое помогает компаниям адаптироваться.
Он содержит:
Обновление данных о товарах - бизнесе может подтвердить свой профиль в ChatGPT и загрузить фид с актуальными ценами и наличием.
Доступ для агентов - настройка CDN или брандмауэра для распознавания подписанных запросов по протоколу Web Bot Auth.
Совместимость с платежными системами - OpenAI сотрудничает с сервисами Stripe, Adyen, Checkout.com, а также системами защиты от мошенничества Forter, Riskified, Sardine и Signifyd, чтобы легитимные платежи агентов не отклонялись.
Дополнительные интеграции - создание плагинов или использование инструментов WebMCP для управления корзиной непосредственно через системы магазина.
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На первом этапе ChatGPT Wallet запускается в сервисе dots для подписчиков тарифа ChatGPT Pro в возрасте от 18 лет в США, имеющих карточки американских банков.
Впоследствии OpenAI планирует расширить доступность сервиса для более широкой аудитории и большего числа стран.