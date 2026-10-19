OpenAI строит собственного гуманоида: Сэм Альтман назвал время релиза

Почему Альтман выбрал человеческую форму для андроида?

В подкасте Sources руководитель OpenAI объяснил, что выбор человеческого фактора является практической необходимостью.

"Дверные ручки, клавиатуры, рабочие инструменты и общая инфраструктура рассчитаны на определенный тип тела", - отметил Альтман.

Он убежден, что робот, способный передвигаться в этих же помещениях, должен соответствовать аналогичным параметрам.

В то же время Альтман подчеркнул, что "физическая оболочка является менее критической задачей".

Главная сложность, по его мнению, заключается в разработке цифрового мозга, который заставит это работать эффективно.

В чем состоит главный вызов для ИИ?

Создание робота-гуманоида требует решения целого комплекса инженерных и программных задач.

Для выполнения простейших бытовых действий, акцентирует Альтман, устройство должно:

мгновенно обрабатывать данные с камер и датчиков сенсоров;

правильно интерпретировать текстовые или голосовые указания;

точно рассчитывать силу и траекторию каждого движения;

адаптироваться к внезапным помехам в реальной среде.

"Обычный подъем чашки требует от машины распознавания объекта, поиска ручки, расчета силы сжатия пальцев и удержания баланса", – добавляет он.

Чтобы преодолеть эти барьеры, компания открыла 27 вакансий для специалистов по контролю движения, оценке состояния систем и машинному обучению физическому ИИ.

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Собственное железо: OpenAI разрабатывает запчасти для андроида.

Фокус на ПО не означает, что аппаратная часть остается без внимания. OpenAI уже разрабатывает свои электромеханические приводы.

Речь идет о создании моторов, трансмиссий, внутренних датчиков и систем охлаждения. Кроме того, компания привлекает специалистов по настройке массового производства и цепей поставок.

Начальная цель OpenAI состоит в создании роботов для построения инфраструктуры, а долгосрочная - в разработке персонального домашнего помощника.

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Сроки и неопределенность: когда ждать появления машины?

Сейчас разработка находится на начальной стадии, поэтому OpenAI пока не объявляет розничные цены, подписку или дату полноценного релиза.

Сэм Альтман заявил, что компания ожидает показать первую рабочую демонстрацию в 2027 году. Однако массового появления таких андроидов в повседневной жизни нужно будет подождать не менее нескольких лет.