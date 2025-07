OpenAI бесплатно добавила в ChatGPT то, чего ждали миллионы

По данным компании, при активации режима обучения ChatGPT будет давать интерактивные подсказки, совмещающие "сократический метод вопросов, намеки и задания для саморефлексии".

Ответы будут структурированы "по понятным разделам с выделением ключевых связей между темами", а сами уроки будут адаптироваться под пользователя на основе "вопросов, оценивающих уровень знаний и память по предыдущим диалогам". В режиме обучения также можно будет проходить викторины и тесты.

As ChatGPT becomes a go-to tool for students, we’re committed to ensuring it fosters deeper understanding and learning.



Introducing study mode in ChatGPT — a learning experience that helps you work through problems step-by-step instead of just getting an answer. pic.twitter.com/B8VbRYJH6r