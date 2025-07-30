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OpenAI бесплатно добавила в ChatGPT то, чего ждали миллионы

Среда 30 июля 2025 12:05
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OpenAI бесплатно добавила в ChatGPT то, чего ждали миллионы В ChatGPT появился бесплатный режим, который помогает учиться (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI объявила о запуске нового режима работы ChatGPT под названием Study mode ("режим обучения"), который "поможет прорабатывать задачи шаг за шагом, а не просто получать готовый ответ". Функция станет доступна для пользователей ChatGPT Free, Plus, Pro и Team, а для ChatGPT Edu - "в течение ближайших недель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Новый режим обучения

По данным компании, при активации режима обучения ChatGPT будет давать интерактивные подсказки, совмещающие "сократический метод вопросов, намеки и задания для саморефлексии".

Ответы будут структурированы "по понятным разделам с выделением ключевых связей между темами", а сами уроки будут адаптироваться под пользователя на основе "вопросов, оценивающих уровень знаний и память по предыдущим диалогам". В режиме обучения также можно будет проходить викторины и тесты.

Конкуренция за студентов

OpenAI отмечает, что компании, работающие в сфере ИИ, все активнее борются за внимание студентов вузов. Так, конкурент OpenAI, компания Anthropic, еще в апреле представила аналогичную функцию Learning mode для своего чат-бота Claude.

Разработчики надеются, что новые инструменты подтолкнут студентов использовать ChatGPT для реального обучения, а не для получения быстрых ответов или списывания. При этом пользователи могут в любой момент отключить режим обучения, поэтому мотивация использовать его должна исходить от них самих.

Как сообщила вице-президент OpenAI по вопросам образования Лия Белски, в данный момент компания не предоставляет инструментов, которые позволяли бы родителям или администраторам вузов принудительно удерживать студентов в режиме обучения.

Как создавался Study mode

OpenAI уточнила, что функция работает на базе "пользовательских системных инструкций", созданных совместно с преподавателями, учеными и экспертами в области педагогики.

По словам компании, такой подход позволяет "быстро получать обратную связь от студентов и улучшать опыт взаимодействия - даже если это иногда приводит к ошибкам или непоследовательному поведению в диалогах".

В будущем OpenAI планирует добавить более наглядные визуализации, систему постановки целей в разных беседах и "еще более глубокую персонализацию".

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