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OpenAI безкоштовно додала в ChatGPT те, чого чекали мільйони

Середа 30 липня 2025 12:05
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OpenAI безкоштовно додала в ChatGPT те, чого чекали мільйони У ChatGPT з'явився безкоштовний режим, який допомагає вчитися (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI оголосила про запуск нового режиму роботи ChatGPT під назвою Study mode ("режим навчання"), який "допоможе опрацьовувати завдання крок за кроком, а не просто отримувати готову відповідь". Функція стане доступна для користувачів ChatGPT Free, Plus, Pro і Team, а для ChatGPT Edu - "протягом найближчих тижнів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Новий режим навчання

За даними компанії, під час активації режиму навчання ChatGPT буде давати інтерактивні підказки, що поєднують "скорочений метод запитань, натяки і завдання для саморефлексії".

Відповіді будуть структуровані "за зрозумілими розділами з виділенням ключових зв'язків між темами", а самі уроки адаптуватимуться під користувача на основі "запитань, що оцінюють рівень знань і пам'ять за попередніми діалогами". У режимі навчання також можна буде проходити вікторини і тести.

Конкуренція за студентів

OpenAI зазначає, що компанії, які працюють у сфері ШІ, дедалі активніше борються за увагу студентів вишів. Так, конкурент OpenAI, компанія Anthropic, ще у квітні представила аналогічну функцію Learning mode для свого чат-бота Claude.

Розробники сподіваються, що нові інструменти підштовхнуть студентів використовувати ChatGPT для реального навчання, а не для отримання швидких відповідей або списування. При цьому користувачі можуть у будь-який момент відключити режим навчання, тому мотивація використовувати його повинна виходити від них самих.

Як повідомила віцепрезидентка OpenAI з питань освіти Лія Бєлскі, наразі компанія не надає інструментів, які давали б змогу батькам або адміністраторам вишів примусово утримувати студентів у режимі навчання.

Як створювався Study mode

OpenAI уточнила, що функція працює на базі "призначених для користувача системних інструкцій", створених спільно з викладачами, вченими та експертами в галузі педагогіки.

За словами компанії, такий підхід дає змогу "швидко отримувати зворотний зв'язок від студентів і покращувати досвід взаємодії - навіть якщо це іноді призводить до помилок або непослідовної поведінки в діалогах".

У майбутньому OpenAI планує додати наочніші візуалізації, систему постановки цілей у різних бесідах і "ще глибшу персоналізацію".

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