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ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работу

Понедельник 07 июля 2025 18:30
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ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работу Простые шаги, которые ускорят ответы ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

ChatGPT стал незаменимым инструментом для миллионов пользователей по всему миру. Однако даже столь продвинутая технология нередко "тормозит". Причем даже переход на платную версию ChatGPT-4 не всегда ускоряет процесс.

О том, почему ChatGPT может работать медленно и можно ли повлиять на его скорость, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Почему ChatGPT тормозит

ChatGPT - это пример генеративного ИИ, то есть искусственного интеллекта, способного создавать новый контент. Для этого требуются значительные вычислительные ресурсы. Каждый ваш запрос проходит через несколько этапов: сначала система его "расшифровывает", затем формирует ответ на основе заранее обученной языковой модели.

ChatGPT "думает" не словами, а токенами - минимальными единицами текста. Каждый токен требует отдельного расчета. Эти модели обучены на сотнях гигабайт текстов, благодаря чему они понимают структуру языка, контекст и связи между словами.

Однако даже при такой мощной базе знаний генерация ответа - сложный процесс, требующий вычислительных мощностей, которые ограничены.

Главная причина, по которой ChatGPT может "зависать", - высокая нагрузка на серверы. Чем больше пользователей одновременно используют платформу, тем дольше приходится ждать. Также стоит учитывать, что более продвинутые модели, такие как GPT-4 Turbo, работают медленнее, чем базовая GPT-3.5.

ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работуChatGPT "думает" не словами, а токенами (фото: Android Authority)

Что можно сделать, чтобы ускорить ChatGPT

Если вы хотите немного ускорить работу ChatGPT, есть несколько проверенных советов:

Попробуйте другой браузер, устройство или подключение

Иногда причина замедлений вовсе не в ChatGPT. Проверьте скорость интернета, перезапустите браузер или попробуйте другой. Также стоит очистить кеш и cookies. Например, в Chrome это можно сделать через: "Настройки", "Сброс и удаление", "Восстановить настройки по умолчанию".

Проверьте статус ChatGPT на сайте OpenAI

OpenAI ведет официальный статус-портал, где публикуется информация о сбоях и перегрузках. Если ChatGPT работает нестабильно - скорее всего, вы найдете подтверждение этому на сайте. В этом случае остается только подождать: как правило, технические проблемы устраняются в течение нескольких часов.

ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работуСтраница статуса OpenAI (фото: Android Authority)

Проверьте активность VPN-подключения

Хотя использование VPN само по себе не обязательно замедляет работу ChatGPT, корпоративные или общественные VPN-сети могут косвенно влиять на соединение с серверами OpenAI. Особенно это касается корпоративных сетей, где доступ к определенным ресурсам может быть ограничен или замедлен.

Кроме того, если вы используете популярный VPN-сервис и подключаетесь к перегруженному серверу, система может зафиксировать аномально высокий трафик с одного IP-адреса. Это способно активировать защитные механизмы от спама или лимитировать скорость обмена сообщениями.

Если вы заметили, что ответы ChatGPT приходят с задержкой, стоит попробовать отключить VPN и повторно проверить работу бота. К тому же, ChatGPT сохраняет ваши запросы на уровне аккаунта, поэтому с точки зрения конфиденциальности VPN здесь мало что меняет.

Подключите платную подписку ChatGPT Plus

Если предыдущие советы не помогли, возможно, дело в том, что вы используете ChatGPT в часы пиковой нагрузки. В бесплатной версии доступ к ресурсам системы ограничен - платные пользователи получают приоритет. Если для вас важна скорость, можно рассмотреть подписку ChatGPT Plus.

Ее стоимость составляет 20 долларов в месяц, и она дает преимущество в виде более быстрых откликов и доступа к ИИ даже при высокой нагрузке. Но перед этим стоит ознакомиться с альтернативами.

ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работуПлатная версия ChatGPT Plus (фото: Android Authority)

Попробуйте другой ИИ-чатбот с более высокой скоростью ответа

Раньше ChatGPT был практически монополистом в своей сфере, но сегодня выбор гораздо шире. Например, Microsoft Copilot использует те же языковые модели GPT, но в зависимости от нагрузки может выдавать ответы быстрее.

Также стоит обратить внимание на Google Gemini, который в ряде случаев работает заметно быстрее, особенно при коротких запросах.

Существуют и другие альтернативы - например, Perplexity AI, который часто дает отклик быстрее за счет менее объемных языковых моделей. Конечно, скорость иногда достигается в ущерб глубине и качеству ответа, но в рутинных задачах такие решения могут быть весьма полезными.

ChatGPT стал медленным? 5 шагов, которые реально ускорят его работуPerplexity (фото: Android Authority)

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