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Наприкінці 2019 року світовий попит зросте до 100 млн барелів на добу

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2019 році. Про це йдеться квітневому звіті ОПЕК.

Прогноз зростання знижено на 30 тис. барелів на добу з 1,24 млн барелів на добу до 1,21 млн барелів на добу через більш низьку економічною активність, ніж це очікувалося місяцем раніше.

У результаті очікується, що світовий попит у 2019 році досягне 99,91 млн барелів на добу і перевищить поріг в 100 млн барелів на добу протягом року.

За оцінками ОПЕК, світовий попит на нафту в 2018 році збільшився на 1,41 млн барелів на добу, склавши 98,70 млн барелів на добу.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,3% в 2019 році. Порівняно з січнем 2019 року прогноз погіршений на 0,2 в.п.