RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ОПЕК+ согласовали объемы добычи нефти без сокращения, - Reuters

Фото: мировой нефтяной картель ОПЕК+ оставил прежним уровень добычи нефти (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Представители 27 стран ОПЕК+, включая саму Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, в том числе Россию, решили не изменять параметры добычи нефти, несмотря на установление лимита цен другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, решение было принято сегодня, 4 декабря, то есть через два дня после того, как страны G7 и Евросоюза установили порог цен на российскую танкерную нефть на уровне 60 долларов за баррель. Причиной такого решения они назвали возможность картеля оценить влияние на мировой рынок механизма ограничения цен и перспектив спроса на нефть в Китае.

На предыдущем заседании в октябре страны ОПЕК+ договорились снизить с ноября до конца 2023 года добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 2% мирового спроса. Этим они разозлили США и другие западные страны. Вашингтон обвинил группу и одного из ее лидеров, Саудовскую Аравию, в том, что они приняли сторону России, несмотря на войну РФ в Украине.

ОПЕК+ утверждала, что сократила добычу из-за худшей экономической перспективы. Цены на нефть снизились с октября из-за замедления китайского и мирового роста и более высоких процентных ставок. При этом Саудовская Аравия и ее партнеры рассматривали возможность дополнительного сокращения, но пока от такого шага отказались.

Ключевые министры картеля ОПЕК+ в следующий раз встретятся 1 февраля для мониторингового комитета, а полная встреча запланирована на 3-4 июня.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

В ответ Кремль заявил, что не будет продавать свою нефть под ограничениями и подумает, как ответить.

Впрочем, как считают за границей, в частности в Эстонии, очень болезненной для России могла бы быть цена в 30-40 долларов за баррель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА