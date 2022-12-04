ОПЕК+ погодили обсяги видобутку нафти без скорочення, - Reuters

Представники 27 країн ОПЕК+, включаючи саму Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників, зокрема Росію, вирішили не змінювати параметри видобутку нафти, незважаючи на встановлення ліміту ціни іншими країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, рішення ухвалили сьогодні, 4 грудня, тобто через два дні після того, як країни G7 та Євросоюзу встановили поріг цін на російську танкерну нафту на рівні 60 доларів за барель. Причиною такого рішення вони назвали можливість картелю оцінити вплив на світовий ринок механізму обмеження цін та перспективи попиту на нафту в Китаї.
На попередньому засіданні у жовтні країни ОПЕК+ домовилися зменшити з листопада до кінця 2023 року видобуток нафти на 2 млн барелів на добу, що становить приблизно 2% світового попиту. Цим вони розлютили США та інші західні країни. Вашингтон звинуватив групу та одного з її лідерів, Саудівську Аравію, у тому, що вони стали на бік Росії, попри на війну РФ в Україні.
ОПЕК+ натомість стверджувала, що скоротила видобуток через гіршу економічну перспективу. Ціни на нафту знизилися з жовтня через уповільнення китайського та світового зростання та вищі відсоткові ставки. При цьому Саудівська Аравія та її партнери розглядали можливість додаткового скорочення, але поки що від такого кроку відмовились.
Ключові міністри картелю ОПЕК+ наступного разу зустрінуться 1 лютого для моніторингового комітету, а повна зустріч запланована на 3-4 червня.
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.
У відповідь Кремль заявив, що не продаватиме свою нафту під обмеженнями та подумає, як на це відповісти.
Втім, як вважають за кордоном, зокрема в Естонії, дуже болісною для Росії могла б бути ціна в 30-40 доларів за барель.
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