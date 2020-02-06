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ОПЕК+ планує збільшити обсяг скорочення видобутку нафти через коронавіруса

Новини » Економіка     06.02.2020 - 14:24
ОПЕК+ планує збільшити обсяг скорочення видобутку нафти через коронавіруса
Фото: ОПЕК (www.opec.org)

Обсяг скорочення видобутку узгоджується на рівні 600 тис. барелів

Технічний комітет ОПЕК+ рекомендував скоротити видобуток нафти ще на 600 тис. барелів на добу. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

За даними джерел, комітет очікує остаточного рішення Росії щодо цієї пропозиції, оскільки вона попросила більше часу для консультацій.

Крім того, повідомляється, що міністри ОПЕК+ поки не прийшли до спільного рішення щодо перенесення майбутньої загальної зустрічі на лютий з початку березня.

Технічний комітет Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників зібрався, щоб обговорити вплив спалаху коронавірусу з Китаю. Ціни на нафту знаходяться під тиском, а нафта марки Brent впала з трохи менше 70 доларів за барель на початку січня до приблизно 56 доларів за барель на початку лютого.

Очікується, що уповільнення економічного зростання в результаті спалаху вірусу скоротить зростання глобального попиту у 2020 році на 300 -500 тис. барелів на день, що становить приблизно 0,5% світового попиту. При цьому китайська економіка буде ослаблена протягом деякого часу, оскільки карантин, обмеження на поїздки залишаться в силі.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Відзначимо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch, спалах коронавірусу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення У той же час, вважають аналітики, політика ОПЕК+ стримування видобутку згідно з попитом і цінова чутливість американської сланцевої нафти робить тривалий спад цін на нафту нижче 50 доларів за барель для Brent малоймовірним навіть у стресовому сценарії.

ОПЕК+ планує збільшити обсяг скорочення видобутку нафти через коронавіруса Українців немає серед заражених коронавірусом на лайнері в Японії
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