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ОПЕК+ планирует увеличить объем сокращения добычи нефти из-за коронавируса

Новости » Экономика     06.02.2020 - 14:24
ОПЕК+ планирует увеличить объем сокращения добычи нефти из-за коронавируса
Фото: ОПЕК (www.opec.org)

Объем сокращения добычи согласовывается на уровне 600 тыс. баррелей

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти еще на 600 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным источников, комитет ожидает окончательного решения России по этому предложению, поскольку она попросила больше времени для консультаций.

Кроме того, сообщается, что министры ОПЕК+ пока не пришли к общему решению по поводу переноса предстоящей общей встречи на февраль с начала марта.

Технический комитет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников собрался, чтобы обсудить влияние вспышки коронавируса из Китая. Цены на нефть находятся под давлением, а нефть марки Brent упала с чуть менее 70 долларов за баррель в начале января до примерно 56 долларов за баррель в начале февраля.

Ожидается, что замедление экономического роста в результате вспышки вируса сократит рост глобального спроса в 2020 году на 300 -500 тыс. баррелей в день, что составляет примерно 0,5% мирового спроса. При этом китайская экономика будет ослаблена в течение некоторого времени, поскольку карантин, ограничения на поездки останутся в силе.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

Отметим, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения В то же время, считают аналитики, политика ОПЕК+ по сдерживанию добычи в соответствии со спросом и ценовая чувствительность американской сланцевой нефти делает длительный спад цен на нефть ниже 50 долларов за баррель для Brent маловероятным даже в стрессовом сценарии.

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