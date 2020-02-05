Нафта різко подорожчала на новинах про ліки від коронавірусу

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ринок нафти позитивно відреагував на новини про ліки

Ціни на нафту марки Brent виросли більш ніж на 3% до 55,65 за барель, у той час як на WTI - на 2,7% до 50,95 за барель після повідомлення ЗМІ про знайдений ефективний засіб лікування людей, заражених коронавірусом. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зростання був підтриманий новинами про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники-виробники розглядають можливість подальшого скорочення видобутку, щоб протистояти потенційному скороченню глобального попиту на нафту, який впав більш ніж на 20% з початку січня.

Команда дослідників Чжецзянського університету в Китаї знайшла ефективний препарат для лікування людей, інфікованих новим коронавірусом, повідомило місцеве телебачення.

У той же час вчений, який очолює дослідження вакцини проти нового коронавірусу у Великобританії, повідомив каналу Sky News, що його команда досягла "значного прориву". Проте, навіть у разі успіху, завершити розробку вчасно для боротьби з нинішнім спалахом не вдасться, йдеться у повідомленні.

Очікується, що уповільнення економічного зростання в результаті спалаху вірусу скоротить зростання глобального попиту у 2020 році на 300 -500 тис. барелів на день, що становить приблизно 0,5% світового попиту. При цьому китайська економіка буде ослаблена протягом деякого часу, оскільки карантин, обмеження на поїздки залишаться в силі.

"Але оскільки фінансові ринки є випереджаючими, можна побачити, як позитивні новини про потенційних медичних рішеннях або ознаки того, що ми досягли поворотного моменту в розвитку епідемії вірусу, ймовірно, будуть сприйняті позитивно, заявив аналітик Reuters Global Oil Forum аналітик BNP Paribas Гаррі Чілінгюрян.

ОПЕК і її союзники на чолі з Росією (ОПЕК+) обговорили вплив на глобальний попит на нафту та економічне зростання в результаті спалаху коронавірусу на зустрічі у вівторок. Виробники розглядають подальше скорочення виробництва і переносять заплановану нараду з питань політики з березня на лютий.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Відзначимо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch, спалах коронавірусу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення. За даними агентства, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, надлишкова пропозиція може стати більш значним, особливо в першому півріччі, що може призвести до короткострокового тиску на ціни на нафту.