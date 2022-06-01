Небезпечний прецедент. Кулеба пояснив, що не так з шостим пакетом санкцій ЄС
Головне слабке місце шостого пакету санкцій полягає у тому, що в нових обмеженнях є виключення для певних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.
"Рішення (щодо шостого пакету санкцій - ред.) є і це надзвичайно добре. Небезпечний прецедент в тому, що це рішення створило окремий режим для країн, які отримують нафту по південній гілці нафтопроводу "Дружба". Це - Угорщина, Чехія, Словаччина. Небезпека в тому, що тепер обговорюючи будь-які санкції створюється прецедент, коли для певних країн є окремий режим", - підкреслив голова дипломатичного відомства.
За словами Кулеби, такі умови введення нових обмежень порушують стовідсоткову єдність всього Європейського союзу. Тому в майбутньому потрібно буде працювати над тим, щоб у сьомому пакеті санкцій проти РФ не було подібних виключень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голови держав і урядів ЄС погодили введення ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.
Також ми писали, що ембарго ЄС на імпорт російської нафти не торкнеться Угорщини. Угода досягнута.
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