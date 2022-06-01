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Опасный прецедент. Кулеба объяснил, что не так с шестым пакетом санкций ЕС

Новина українською →
Киев, Среда 01 июня 2022 19:57
Опасный прецедент. Кулеба объяснил, что не так с шестым пакетом санкций ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Главное слабое место шестого пакета санкций состоит в том, что в новых ограничениях есть исключения для определенных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Решение (по шестому пакету санкций - ред.) есть и это очень хорошо. Опасный прецедент в том, что это решение создало отдельный режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это - Венгрия, Чехия, Словакия. Опасность в том, что теперь обсуждая какие-либо санкции создается прецедент, когда для определенных стран есть отдельный режим", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

По словам Кулебы, такие условия введения новых ограничений нарушают стопроцентное единство всего Европейского союза. Поэтому в будущем нужно будет работать над тем, чтобы в седьмом пакете санкций против РФ не было подобных исключений.

Напомним, ранее стало известно, что главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго в новом пакете санкций против РФ. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.

Также мы писали, что эмбарго ЕС на импорт российской нефти не коснется Венгрии. Соглашение достигнуто.

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