Перший сніг та аварії на дорогах: Київ ввечері зупинився у заторах

Через перший сніг і погіршення погоди в Києві на головних магістралях столиці утворилися затори. Станом на 17:30 рух ускладнено, в тому числі, через декілька ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps .

Зокрема, традиційно для вечора в заторах стоїть центр Києва, проспект Перемоги, вулиці Довженка, Гетьмана та Чоколівський бульвар, бульвар Шевченка, проспект Бандери до Північного мосту, Набережне та Наддніпрянське шосе, Набережно-Рибальська вулиця, бульвар Дружби Народів та окремі ділянки Окружної дороги.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.

Фото: пробки в Києві (google.com/maps)