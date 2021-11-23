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Перший сніг у Києві: за вечір у столиці сталося понад 25 аварій

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 22:56
Перший сніг у Києві: за вечір у столиці сталося понад 25 аварій Фото: увечері 23 листопада в Києві сталося більше 25 аварій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві ввечері 23 листопада надійшло понад 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Патрульні оперативно оформляють протоколи та відновлюють рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Вечірня статистика подій у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП", - написав у Facebook Білошицький.

За його словами, патрулі оперативно формують адміністративні матеріали і відновлюють рух на ділянці аварії.

Представник поліції поцікавився у водіїв - чи поміняли вони літні шини на зимові? Він також подякував завбачливим власникам автомобілів, які вже це зробили і безпечно дісталися додому.

"Однак не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП", - зазначив Білошицький.

Нагадаємо, 23 листопада в Києві випав перший сніг. Погіршення погоди в столиці призвело до утворення заторів на головних магістралях.

Зазначимо, завтра, 24 листопада, в Україні очікується сніг, ожеледиця та морози.

Погода у Києві завтра, 24 листопада, також очікується холодною з мокрим снігом - водіїв попередили про ожеледицю на дорогах.

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