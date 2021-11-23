Перший сніг у Києві: за вечір у столиці сталося понад 25 аварій

У Києві ввечері 23 листопада надійшло понад 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Патрульні оперативно оформляють протоколи та відновлюють рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

"Вечірня статистика подій у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП", - написав у Facebook Білошицький.

За його словами, патрулі оперативно формують адміністративні матеріали і відновлюють рух на ділянці аварії.

Представник поліції поцікавився у водіїв - чи поміняли вони літні шини на зимові? Він також подякував завбачливим власникам автомобілів, які вже це зробили і безпечно дісталися додому.

"Однак не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП", - зазначив Білошицький.