Отопительный сезон завершается досрочно: где в Украине уже выключили тепло (список городов)

В Украине отопительный сезон завершается не по фиксированным датам, а в зависимости от погодных условий. В то же время в ряде городов уже приняли решение об отключении тепла.
Когда закончится отопительный сезон в разных городах Украины, рассказывает РБК-Украина.
Согласно постановлению Кабмина №830, решение о начале и завершении отопительного периода принимают органы местного самоуправления с учетом климатических условий.
Отопление прекращают не раньше, чем когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха превышает +8°C.
Вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для стабильного завершения сезона. По его словам, решение будут принимать, ориентируясь на погоду, и при необходимости отопление могут подавать даже до 15 апреля.
В то же время звучат и другие оценки. Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что теплоснабжение может прекратиться уже с 28 марта из-за долгов теплокоммунэнерго. По его словам, "Нафтогаз" якобы сообщил о возможном прекращении поставок газа.
В ряде городов отопительный сезон уже завершают или планируют завершить в ближайшие дни:
В большинстве случаев основанием для таких решений стало повышение среднесуточной температуры более +8°C.
После принятия решения о завершении сезона теплоснабжающие предприятия должны прекратить подачу тепла в течение нескольких дней. В Николаеве, в частности, этот процесс должен завершиться не позднее чем через 5 дней с момента принятия решения. Начисления за отопление, а также льготы и субсидии пересчитают в соответствии с фактическими датами подачи тепла.
Напомним, в начале марта в нескольких городах Украины теплоэнерго начали временно снижать или выключать подачу тепла днем, чтобы сэкономить ресурсы и избежать перегрева. В то же время жителям напоминают, что они могут самостоятельно регулировать отопление в своих домах.
