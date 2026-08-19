Отопительный сезон под угрозой? Нардеп выступил с заявлением о запуске Червоноградской ЦОФ

Суд во Львове должен наконец-то принять решение, которое позволит разблокировать работу Червоноградской обогатительной фабрики и назначить управляющего санацией. В противном случае пройти отопительный сезон будет сложнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Михаила Бондара с трибуны Верховной Рады.

"8 лет фабрика под санацией, постоянно арбитражные управляющие меняются, лоббистские группы отстаивают своих арбитражных управляющих, контролируемых. 8 месяцев заблокировано, фактически, фабрика не работает", - подчеркнул он.

Бондар пояснил, что проблема фабрики напрямую связана с подготовкой к отопительному сезону. Уголь Львовско-Волынского бассейна нельзя просто добыть и сразу отправить на ТЭС - его нужно предварительно обогатить, и именно Червоноградская ЦОФ фактически является ключевым предприятием для этого процесса.

"А этот уголь, который сейчас находится на подконтрольной территории Львовско-Волынского бассейна, должен обогащаться. И фактически эта фабрика только и может это делать", - сказал депутат.

По его словам, на фоне ожиданий сложной зимы Украине нужно максимально использовать внутренний ресурс - в частности, уголь и газ для балансировки энергосистемы. Поэтому дальнейший простой ЦОФ сужает только возможности тепловой генерации.

Бондарь призвал суд не переносить заседание и назначить управляющим санацией кандидата от государства, не представляющего интересы отдельных групп влияния.



"Я призываю, чтобы они сегодня приняли государственное решение: назначили арбитражным управляющим человека от государства, которое будет отстаивать государственные интересы и разблокирует работу предприятия - фабрики Червоноградской обогатительной", - заявил он.

Депутат также подверг критике ситуацию, когда представители государственной власти декларируют необходимость подготовки к сложной зиме, но эти сигналы, по его словам, не находят должного отражения в судебном процессе.

"Мы неоднократно слышим и от представителей Министерства энергетики, и от Офиса президента, раздающих указания, как нужно пройти этот отопительный период, но судьи ничего не слышат", - подчеркнул Бондар.