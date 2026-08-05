Восемь месяцев простоя Червоноградской ЦОФ: эксперт предупредил о рисках для энергосистемы

Восьмимесячный простой Червоноградской центральной обогатительной фабрики все больше превращается из юридической проблемы в риск для энергетической безопасности страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко в Facebook.

"Судебное заседание можно перенести еще раз. Отопительный сезон – невозможно", – подчеркнул эксперт.

По его словам, фабрика не работает с января 2026 года. На предприятии накапливаются долги перед работниками, увольняются квалифицированные специалисты, ухудшается состояние производственных сооружений и фиксируются возгорание в бункерах.

Процедура санации длится почти восемь лет, однако утвержденного плана возобновления предприятия до сих пор нет.

В апреле апелляционный суд отменил назначение Владимира Юрченко постоянным управляющим санацией, оставив за ним временное исполнение обязанностей к законному назначению нового лица. Хозяйственный суд Львовской области еще не завершил рассмотрение этого вопроса, а заседание, запланированное на 21 июля, перенесли на 19 августа.

Омельченко пояснил, что Червоноградский ЦОФ является важным звеном между государственными шахтами и тепловыми электростанциями. Добытый уголь нельзя сразу подавать на ТЭС: сначала его нужно очистить от породы и довести до показателей качества. Именно эту работу выполняет фабрика.

По его словам, когда предприятие простаивает, шахтам сложнее сбывать добытый уголь, на складах накапливаются остатки, ухудшается финансовое состояние угледобывающих предприятий, а тепловая генерация теряет часть внутреннего топливного ресурса.

"Запасы угля на декабрь и январь формируются уже сейчас. Каждая потерянная неделя может означать меньшие объемы топлива в период, когда энергосистема будет работать на грани возможностей после систематических российских атак на генерацию и сетевую инфраструктуру", - отметил Омельченко.

Специалист подчеркнул, что Министерство энергетики должно взять ситуацию под оперативный контроль: консолидировать позицию государственных кредиторов, обеспечить должное представительство интересов государства в суде, добиваться скорейшего назначения независимого управляющего санацией и подготовить реалистический график возобновления работы фабрики.

По мнению эксперта, необходимо определить механизм погашения долгов перед работниками и остановить дальнейшее разрушение производственных мощностей.

"Теперь нужны конкретные решения, определеные сроки и персональная ответственность за их выполнение", - подытожил Омельченко.