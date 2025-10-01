Отопительный сезон 2025/26. "Нафтогаз" сообщил, сколько газа в хранилищах

"В рамках плана, утвержденного Кабинетом министров до начала ОЗП, потому что есть еще и другие задачи, мы выполнили его на 95-97%", - заявил он.

Слова Корецкого прозвучали после подписания в Киеве с Европейским инвестиционным банком соглашения на 300 млн евро для закупки газа.

Он отметил, что до начала отопительного сезона еще есть время. Глава правления "Нафтогаза" добавил, что имеет "сдержанный оптимизм" относительно выполнения поставленной правительством задачи по накоплению в хранилищах достаточных объемов газа для прохождения отопительного сезона.

Согласно поручению Минэнерго, на начало осенне-зимнего периода в хранилищах должно быть накоплено 13,2 млрд кубометров газа. Из них 4,6 млрд кубометров - это импорт.