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Когда в Киеве включат отопление в домах: названа дата

15:27 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Когда в Киеве включат отопление в домах: названа дата Фото: В Киеве со 2 ноября начнут подавать тепло в жилые дома (Getty Images)
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В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключение к отоплению жилых домов. Решение было принято за несколько дней до прогнозируемого резкого похолодания, поскольку запуск всей системы централизованного теплоснабжения требует до недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время брифинга.

По его словам, отопительный сезон в столице начался еще 16 октября. Сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы - больницы, детсады и школы.

По заявкам руководителей подключили почти 50% таких заведений. В частности, тепло уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

Сколько времени нужно на запуск отопления в Киеве

Как пояснил Кличко, централизованная система теплоснабжения столицы является одной из самых больших в Европе. Протяженность теплосетей Киева составляет около 3 тысяч километров.

Поэтому на запуск системы после принятия решения о начале отопительного сезона необходимо до семи дней.

Мэр отметил, что именно с учетом этих сроков Киев решил начать подключение жилищного сектора заранее - к существенному снижению температуры.

Что известно о начале отопительного сезона в Киеве

Напомним, 16 октября в столице официально начался отопительный сезон. Первыми тепло стали получать больницы, школы и детские сады.

Кличко заявил, что Киев начинает отопительный сезон в экстремальных из-за постоянных российских обстрелов.

"Пока кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются", - подчеркнул мэр.

Также городской голова отвечал на критику касательно подготовки столицы к зиме. Он назвал обвинения безосновательными.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что "не имеет ничего личного к Кличко". Президент сказал, что Кличко воспринимает разговоры об усилении Киева как попытке его заменить.

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