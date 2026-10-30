Когда в Киеве включат отопление в домах: названа дата
В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключение к отоплению жилых домов. Решение было принято за несколько дней до прогнозируемого резкого похолодания, поскольку запуск всей системы централизованного теплоснабжения требует до недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время брифинга.
По его словам, отопительный сезон в столице начался еще 16 октября. Сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы - больницы, детсады и школы.
По заявкам руководителей подключили почти 50% таких заведений. В частности, тепло уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.
Сколько времени нужно на запуск отопления в Киеве
Как пояснил Кличко, централизованная система теплоснабжения столицы является одной из самых больших в Европе. Протяженность теплосетей Киева составляет около 3 тысяч километров.
Поэтому на запуск системы после принятия решения о начале отопительного сезона необходимо до семи дней.
Мэр отметил, что именно с учетом этих сроков Киев решил начать подключение жилищного сектора заранее - к существенному снижению температуры.
Что известно о начале отопительного сезона в Киеве
Напомним, 16 октября в столице официально начался отопительный сезон. Первыми тепло стали получать больницы, школы и детские сады.
Кличко заявил, что Киев начинает отопительный сезон в экстремальных из-за постоянных российских обстрелов.
"Пока кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются", - подчеркнул мэр.
Также городской голова отвечал на критику касательно подготовки столицы к зиме. Он назвал обвинения безосновательными.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что "не имеет ничего личного к Кличко". Президент сказал, что Кличко воспринимает разговоры об усилении Киева как попытке его заменить.