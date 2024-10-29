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В Николаеве назвали дату старта отопительного сезона

Украина, Вторник 29 октября 2024 18:03
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В Николаеве назвали дату старта отопительного сезона Фото: отопление постепенно включат в домах и соцучреждениях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Николаеве городской совет принял решение о начале отопительного сезона с 1 ноября. Теплоснабжение будет запущено постепенно, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и избежать перегрузки сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В первую очередь отопление появится в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы, а затем в жилых домах. На полный запуск системы выделено 10 дней.

Оплата за отопление будет производиться по показаниям счетчиков, поэтому жителям не стоит беспокоиться о лишних расходах.

Городские власти заверяют, что системы обогрева будут включены максимально оперативно с учетом потребностей жителей.

Напомним, что в Запорожье готовятся к началу отопительного сезона. Ожидается, что тепло будут подавать с 31 октября.

Кроме того, Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов. Деньги получат 92 тысячи домохозяйств.

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Николаев Отопительный сезон
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