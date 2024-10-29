В Николаеве назвали дату старта отопительного сезона

В Николаеве городской совет принял решение о начале отопительного сезона с 1 ноября. Теплоснабжение будет запущено постепенно, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла и избежать перегрузки сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

В первую очередь отопление появится в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы, а затем в жилых домах. На полный запуск системы выделено 10 дней.

Оплата за отопление будет производиться по показаниям счетчиков, поэтому жителям не стоит беспокоиться о лишних расходах.

Городские власти заверяют, что системы обогрева будут включены максимально оперативно с учетом потребностей жителей.