У Миколаєві назвали дату старту опалювального сезону

У Миколаєві міська рада прийняла рішення про початок опалювального сезону з 1 листопада. Теплопостачання буде запущено поступово, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла та уникнути перевантаження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Міська влада запевняє, що системи обігріву будуть включені максимально оперативно та з урахуванням потреб мешканців.

Оплата за опалення здійснюватиметься за показниками лічильників, тому мешканцям не варто хвилюватися щодо зайвих витрат.

Першочергово опалення з’явиться у закладах охорони здоров’я, освіти та соціальної сфери, а згодом у житлових будинках. На повний запуск системи виділено 10 днів.

Нагадаємо, що в Запоріжжі готуються до початку опалювального сезону. Очікується, що тепло почнуть подавати з 31 жовтня.

Крім того, Україна підписала з Агентством ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Меморандум про надання виплат на тверде паливо в зимовий період для обігріву домівок. Допомогу отримають 92 тисячі домогосподарств.