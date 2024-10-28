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В Запорожье объявили о начале отопительного сезона: названы даты

Запорожье, Понедельник 28 октября 2024 18:03
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В Запорожье объявили о начале отопительного сезона: названы даты Фото: в Запорожье власти обеспечивают подготовку к отопительному сезону (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Запорожье готовятся к началу отопительного сезона. Ожидается, что тепло будут подавать с 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram cекретаря Запорожского горсовета Регины Харченко.

По ее словам, сейчас готовится решение исполкома. После этого коммунальщики приступят к подключению оборудования.

"До 4 ноября планируем запустить теплоснабжение для всех домов и объектов инфраструктуры города", - добавила она.

Напомним,что в Черкассах подключили отопление в ряде медицинских и образовательных учреждений. Однако многоквартирные дома до сих пор не получили тепло.

Кроме того, жители Сум остались без отопления. Котельные остановились из-за отсутствия света в городе.

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Запорожье Отопительный сезон
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