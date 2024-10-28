В Запорожье объявили о начале отопительного сезона: названы даты

В Запорожье готовятся к началу отопительного сезона. Ожидается, что тепло будут подавать с 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram cекретаря Запорожского горсовета Регины Харченко.

По ее словам, сейчас готовится решение исполкома. После этого коммунальщики приступят к подключению оборудования.

"До 4 ноября планируем запустить теплоснабжение для всех домов и объектов инфраструктуры города", - добавила она.