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ООН предоставит помощь почти 100 тысячам украинцев: кто имеет право на выплаты зимой

Украина, Вторник 29 октября 2024 09:49
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ООН предоставит помощь почти 100 тысячам украинцев: кто имеет право на выплаты зимой Фото: ООН выплатит помощь 100 тысячам украинцев зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов. Деньги получат 92 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Минсоцполитики.

Ранее правительство приняло постановление, которое обеспечит около 500 тыс. домохозяйств, получающих льготы и жилищные субсидии, возможностью получить увеличенные выплаты на приобретение твердого бытового топлива.

Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета. Программа направлена на домохозяйства, не имеющие доступа к централизованному отоплению и не использующие газ или электроэнергию для обогрева помещений. Размер выплат будет рассчитываться индивидуально в зависимости от уровня доходов домохозяйств.

Предполагается, что в этом отопительном сезоне будут обеспечены средства на приобретение угля или топливной древесины для обогрева жилья в отопительный период около 500 тыс. домохозяйств, из них:

  • 375,8 тыс. домохозяйств – за счет государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов),
  • 92 тыс. домохозяйств – за счет УВКБ ООН.

В прошлом году уже более 360 тысяч домохозяйств воспользовались этой программой, получив 2,8 млрд гривен.

В проекте госбюджета на 2025 год на выплату жилищных субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд. гривен. Ожидается, что эти средства будут выделены для 2,8 млн домохозяйств.

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ООН Отопительный сезон
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