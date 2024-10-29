ООН предоставит помощь почти 100 тысячам украинцев: кто имеет право на выплаты зимой

Украина подписала с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Меморандум по обеспечению выплат на твердое топливо в течение зимнего периода для обогрева домов. Деньги получат 92 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Минсоцполитики .

Ранее правительство приняло постановление, которое обеспечит около 500 тыс. домохозяйств, получающих льготы и жилищные субсидии, возможностью получить увеличенные выплаты на приобретение твердого бытового топлива.

Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета. Программа направлена на домохозяйства, не имеющие доступа к централизованному отоплению и не использующие газ или электроэнергию для обогрева помещений. Размер выплат будет рассчитываться индивидуально в зависимости от уровня доходов домохозяйств.

Предполагается, что в этом отопительном сезоне будут обеспечены средства на приобретение угля или топливной древесины для обогрева жилья в отопительный период около 500 тыс. домохозяйств, из них:

375,8 тыс. домохозяйств – за счет государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов),

92 тыс. домохозяйств – за счет УВКБ ООН.

В прошлом году уже более 360 тысяч домохозяйств воспользовались этой программой, получив 2,8 млрд гривен.