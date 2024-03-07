ua en ru
Чт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карпаты замело: фото заснеженных гор

Карпаты, Четверг 07 марта 2024 10:34
UA EN RU
Карпаты замело: фото заснеженных гор Фото: Карпаты 7 марта замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах сегодня, 7 марта, ухудшилась. Горы замело снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели отметили, что на 9:20 на горе Пип Иван облачно, а видимость ограничена. Ветер восточный со скоростью 10 м/с.

Температура воздуха на высокогорье Карпат -5 градусов.

За сутки в Карпатах выпало значительное количество свежего снега. Переметы местами составляют 40-50 сантиметров.

Карпаты замело: фото заснеженных гор

Фото: Карпаты замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня часть Украины накроют осадки. На западе ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Столбики термометров покажут в Украине сегодня от -1 до +4 градусов, а на Закарпатье днем будет до +8 градусов.

В Карпатах днем возможен небольшой снег, температура воздуха в течение суток -1 -6 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Погода Снегопад
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
Ситуация на фронте сегодня 7 марта
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации