В ОП сказали, продолжит ли Украина удары по НПЗ России после критики США

Он отметил, что все заявления американских чиновников против ударов Украины по российским НПЗ - это внутренние дискуссии насчет интересов США. Но они не являются ультимативными предложениями для нашей страны.

Подоляк напомнил, что Украина ведет оборонную войну и имеет полное право уничтожать всю инфраструктуру войны агрессора.

"Украина не просто вправе, а практически обязана разрушать инфраструктуру обеспечения войны. То есть Украине, чтобы получить положительные результаты в войне, нужно уничтожать российскую инфраструктуру. НПЗ - это непосредственно военная инфраструктура", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Он уточнил, что все взлеты "Тушек" и "МиГов" обеспечивают тем топливом, которое производят на российских НПЗ. И для того, чтобы обезопасить свою территорию, Украине нужно уничтожать такие объекты.

"Будет ли Украина их уничтожать? Безусловно", - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что аргумент о влиянии украинских атак на глобальный рынок - бред. Россия продает небольшое количество своей сырой нефти, которая не влияет на ценообразование.

"Если у вас нет нефтепереработки, то вы наоборот будете увеличивать продажи объемов сырой нефти на глобальном рынке", - добавил он.

Как уточнил Подоляк, на цены на глобальном рынке влияют атаки хуситов и позиция Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).