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В ОП сказали, продолжит ли Украина удары по НПЗ России после критики США

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина продолжит уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы. Наши военные обязаны атаковать объекты, которые обеспечивают войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью журналисту Василию Голованову.

Он отметил, что все заявления американских чиновников против ударов Украины по российским НПЗ - это внутренние дискуссии насчет интересов США. Но они не являются ультимативными предложениями для нашей страны. 

Подоляк напомнил, что Украина ведет оборонную войну и имеет полное право уничтожать всю инфраструктуру войны агрессора. 

"Украина не просто вправе, а практически обязана разрушать инфраструктуру обеспечения войны. То есть Украине, чтобы получить положительные результаты в войне, нужно уничтожать российскую инфраструктуру. НПЗ - это непосредственно военная инфраструктура", - подчеркнул советник руководителя ОП. 

Он уточнил, что все взлеты "Тушек" и "МиГов" обеспечивают тем топливом, которое производят на российских НПЗ. И для того, чтобы обезопасить свою территорию, Украине нужно уничтожать такие объекты. 

"Будет ли Украина их уничтожать? Безусловно", - отметил Подоляк. 

При этом он добавил, что аргумент о влиянии украинских атак на глобальный рынок - бред. Россия продает небольшое количество своей сырой нефти, которая не влияет на ценообразование. 

"Если у вас нет нефтепереработки, то вы наоборот будете увеличивать продажи объемов сырой нефти на глобальном рынке", - добавил он. 

Как уточнил Подоляк, на цены на глобальном рынке влияют атаки хуситов и позиция Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). 

Позиция США по атакам

Напомним, недавно издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Вашингтоне обеспокоены возможным ростом цен на бензин в год президентских выборов, что может повлиять на рейтинги президента Джо Байдена.

После этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что подобные атаки могут повлиять на мировую ситуацию в сфере энергетики. Он также посоветовал Украине сосредоточиться на других целях.

При этом помощница Остина Селеста Валландер прямо назвала российские НПЗ "гражданскими целями".

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