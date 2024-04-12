В ОП сказали, чи продовжить Україна удари по НПЗ Росії після критики США

Він зазначив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ - це внутрішні дискусії щодо інтересів США. Але вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні.

Подоляк нагадав, що Україна веде оборонну війну та має повне право знищувати всю інфраструктуру війни агресора.

"Україна не просто має право, а практично зобов'язана руйнувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто Україні, щоб отримати позитивні результати у війні, потрібно знищувати російську інфраструктуру. НПЗ - це безпосередньо військова інфраструктура", - наголосив радник керівника ОП.

Він уточнив, що всі злети "Тушок" та "МіГів" забезпечують тим паливом, яке виробляють на російських НПЗ. І для того, щоб убезпечити свою територію, Україні треба знищувати такі об'єкти.

"Чи знищуватиме їх Україна? Безумовно", - зазначив Подоляк.

При цьому він додав, що аргумент про вплив українських атак на глобальний ринок - маячня. Росія продає невелику кількість своєї сирої нафти, яка не впливає на ціноутворення.

"Якщо у вас немає нафтопереробки, то ви навпаки збільшуватимете продажі обсягів сирої нафти на глобальному ринку", - додав він.

Як уточнив Подоляк, на ціни на глобальному ринку впливають атаки хуситів та позиція Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК).