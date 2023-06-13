В ОП рассказали о санкциях ЕС, которые помогут повлиять на способность РФ делать ракеты и БПЛА

Европейский Союз планирует запретить продажу, снабжение, передачу или экспорт определенных технологий и товаров в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, речь идет о странах, которые Россия использует в качестве торговых хабов для обхода санкций. Он считает, что новые санкции позволят оказать значительное влияние на разработку Россией вооружения.

"Именно это может повлиять на возможности российского ВПК производить ракеты, БПЛА и другие виды вооружений, которые они до сих пор производят благодаря обходу санкций через третьи страны", - написал Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что РФ, несмотря на санкции, смогла наладить изготовление беспилотных боеприпасов "Ланцет".

Что говорят эксперты в сфере экспортного контроля

Сообщается, что в целом санкции достаточно эффективны: Россия пока смогла заместить лишь около четверти утраченного из-за них импорта. Однако микроэлектроника, используемая в производстве русского оружия, является исключением.

Здесь все настолько запутано, что пока невозможно даже найти релевантную статистику (Россия показывает рост импорта из Китая, а Китай не показывает рост экспорта, так что чипы появляются буквально из воздуха).

Эксперты в сфере экспортного контроля заявляют, что поставка необходимых комплектующих в обход санкций возможна, она может повысить стоимость товара, однако его все равно могут доставить производителю.

Напомним, чтоРоссия научилась лучше обходить введенные против нее санкции . В связи с этим экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых стране-агрессору для военной промышленности, вернулся к довоенному уровню.

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