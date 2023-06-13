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В ОП розповіли про санкції ЄС, які допоможуть вплинути на здатність РФ робити ракети та БПЛА

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Вівторок 13 червня 2023 21:22
В ОП розповіли про санкції ЄС, які допоможуть вплинути на здатність РФ робити ракети та БПЛА Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз планує заборонити продаж, постачання, передачу або експорт певних технологій і товарів у треті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, мова йде про країни, які Росія використовує як торгові хаби для обходу санкцій. Він вважає, що нові санкції дозволять значно вплинути на розробку Росією озброєння.

"Саме це може вплинути на можливості російського ВПК виробляти ракети, БПЛА та інші види озброєнь, які вони досі виробляють завдяки тому, що обходять санкції через треті країни", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ попри санкції змогла налагодити виготовлення безпілотних боєприпасів "Ланцет".

Що кажуть експерти у сфері експортного контролю

Повідомляється, що в цілому санкції досить ефективні: Росія поки що змогла замістити лише близько чверті втраченого через них імпорту. Однак мікроелектроніка, яка використовується у виробництві російської зброї, є виключенням.

Тут усе настільки заплутано, що поки що неможливо навіть знайти релевантну статистику (Росія показує зростання імпорту з Китаю, а Китай не показує зростання експорту, тож чіпи з'являються буквально з повітря).

Експерти у сфері експортного контролю заявляють, що постачання необхідних комплектуючих в обхід санкцій можливе, воно може підвищити вартість товару, проте його однаково можуть доставити виробнику.

Нагадаємо, що Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції. У зв'язку з цим експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних країні-агресору для військової промисловості, повернувся до довоєнного рівня.

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