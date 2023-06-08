ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на санкции. Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 19:36
Несмотря на санкции. Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню Фото: экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия научилась лучше обходить введенные против нее санкции. В связи с этим экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых стране-агрессору для военной промышленности, вернулся к довоенному уровню.

Об этом заявил координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в Россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.

"До начала этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен.

Как говорится, речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия.

Чиновник подчеркнул, что обход санкций остается "существенной проблемой". В настоящее время США обнаружили причастность к этому пяти стран: Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении.

Россия обходит санкции

Несмотря на введенные против России санкции, у страны-агрессора до сих пор есть ресурсы покупать технологии и выпускать оружие для войны против Украины.

В частности, в поставках электроники на рынок РФ в обход западных санкций подозреваются ряд германских компаний.

Также ранее СМИ установили более 20 европейских компаний, до сих пор поставляющих товары для армии РФ.

Стоит отметить, что в настоящее время страны G7 решили сконцентрироваться на борьбе с лазейками для обхода санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен