Не поспособствует миру в Украине. У Байдена раскритиковали Орбана за визит к Путину

В администрации президента США Джо Байдена раскритиковали визит венгерского премьера Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину. В Белом доме считают, что такие переговоры не поспособствуют миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Издание приводит цитату высокопоставленного чиновника администрации США о том, что поездка Орбана не сделает ничего, чтобы положить конец войне.

"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить эту поездку в Москву, которая не будет способствовать ни делу мира, ни укреплению суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - отметил он и добавил, что Россия может положить конец войне, прекратив агрессию против Украины.

Как пишет The Hill, на саммите НАТО 9-11 июля союзники изложат новые финансовые и военные обязательства. В том числе направленные на углубление связей и основы для вступления Украины в Альянс.

"Когда среди 32 союзников будет достигнут консенсус, Украина будет готова, по-настоящему готова с первого же дня подключиться и работать с остальными членами альянса", - сказал чиновник.

Критика визита Орбана в Москву

Отметим, ранее европейские чиновники раскритиковали визит Орбана, поскольку несмотря на председательство Венгрии в ЕС, у него не было мандата обсуждать международные дела от имени всего Евросоюза.

"В Москве Виктор Орбан никоим образом не представляет ЕС или позиции ЕС. Он использует пост председателя ЕС, чтобы сеять путаницу", - заявила будущий глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил поддержку Украины со стороны ЕС.

"Позиция ЕС очень ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может рассчитывать на нашу поддержку", - отметил он.

Напомним, перед поездкой в Москву венгерский премьер встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он предложил рассмотреть прекращение огня, чтобы якобы ускорить мирные переговоры с РФ.

Об итогах этой поездки читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Реагируя на вчерашнюю поездку Орбана, украинский МИД заявил, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непоколебимым.