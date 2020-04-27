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Відновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну, - КМДА

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 12:51
Відновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну, - КМДА
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На даний момент у столичному метрополітені немає точної дати відновлення роботи

Рішення про відновлення роботи метрополітенів у Києві, Дніпропетровську та Харкові буде приймати Кабінет міністрів України. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент у столичному метрополітені немає точної інформації про дату відновлення роботи.

"Столичний метрополітен не давав ніякої офіційної інформації про роботу підземки. Згідно з постановою уряду, обмеження, в тому числі і про роботу метро продовжено до 11 травня. Після цього, враховуючи епідеміологічну ситуацію, будуть прийняті подальші рішення. Рішення про закриття метро в Києві, Дніпропетровську та Харкові прийняв уряд, і відновлення роботи метрополітену буде залежати від рішень Кабміну", - сказав Кличко.

Нагадаємо, в суботу в ЗМІ з'явилася інформація про нібито відновлення роботи київського метро приблизно 31 травня. Пізніше в метрополітені Києва заявили, що не давали ніякої інформації щодо дати відновлення роботи підземки.

Відзначимо, в п'ятницю, 24 квітня, уряд оприлюднив план виходу з карантину. Очікується, що послаблювати карантинні обмеження почнуть після 11 травня. На першому етапі Кабмін планує дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.

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