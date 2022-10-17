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В ОП показали видео с последствиями удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве

Фото: Россия нанесла удар дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве (gromadske)
Автор: Юлия Бойко

В Офисе президента показали последствия удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве. Вследствие чего в многоэтажке произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Позорные трусы и неудачники продолжают воевать с мирными людьми", - написал Ермак.

Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва . Также стало известно, что в результате атаки попадает в жилой дом .

Что сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина .

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КиевАндрей ЕрмакВторжение России в Украину