Британия ввела санкции против российских военных за применение химоружия в Украине

Великобритания ввела санкции против Войск радиологической, химической и биологической защиты России и их главы Игоря Кириллова. В частности, за применение химического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Российские войска признались в использовании хлорпикрина, токсичного вещества, впервые примененного в Первой мировой войне. Это нарушение Конвенции о химическом оружии является серьезным нарушением международного права.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон не останется бездействующей перед лицом таких нарушений и продолжит использовать санкции против режима российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, Россия продолжает применять бесчеловечные методы, и Лондон не позволит ей уйти от ответственности.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания намерена наказывать за нарушения международного права и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Великобритания также ввела санкции против двух российских лабораторий, связанных с разработкой химического оружия, и пообещала продолжить военную и финансовую поддержку Украины, включая ежегодную помощь в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.