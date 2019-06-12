ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Визнання депортації кримських татар геноцидом обговорюють в 25 країнах

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 19:57
Визнання депортації кримських татар геноцидом обговорюють в 25 країнах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця 2019 року парламенти двох європейських країн можуть визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом

Кримськотатарський ресурсний центр веде роботу з визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом з 25 країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт правозахисної організації.

За словами голови правління організації, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, до кінця поточного року парламенти ще двох європейських країн можуть визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом.

Нагадаємо, 6 червня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання геноцидом злочини Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році. За ухвалення резолюції проголосували 77 депутатів і 1 утримався. У документі міститься заклик до міжнародного співтовариства демонструвати солідарність з кримськими татарами і продовжувати політику невизнання анексії Криму. Також Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму і порушення прав людей на півострові.

Додамо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсекові ООН і державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Раніше МЗС закликав визнати геноцидом депортацію кримських татар.

На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика місцевої "самооборони" МЗС України веде переговори про візит Міятович до Криму
Новини України Крим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся