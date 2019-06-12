Визнання депортації кримських татар геноцидом обговорюють в 25 країнах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця 2019 року парламенти двох європейських країн можуть визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом

Кримськотатарський ресурсний центр веде роботу з визнання депортації кримськотатарського народу геноцидом з 25 країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт правозахисної організації.

За словами голови правління організації, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, до кінця поточного року парламенти ще двох європейських країн можуть визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом.

Нагадаємо, 6 червня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання геноцидом злочини Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році. За ухвалення резолюції проголосували 77 депутатів і 1 утримався. У документі міститься заклик до міжнародного співтовариства демонструвати солідарність з кримськими татарами і продовжувати політику невизнання анексії Криму. Також Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму і порушення прав людей на півострові.

Додамо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсекові ООН і державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Раніше МЗС закликав визнати геноцидом депортацію кримських татар.