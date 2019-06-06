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Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом

Новини » Політика    06.06.2019 - 14:20
Сейм Литви визнав депортацію кримських татар геноцидом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму та порушення прав людей на півострові

Сейм Литви прийняв резолюцію щодо визнання геноцидом злочинів Радянського союзу проти кримських татар у 1944 році. Про це йдеться на сайті литовського відомства.

Загалом, за прийняття резолюції проголосували 77 депутатів та 1 утримався. У документі міститься заклик до міжнародної спільноти демонструвати солідарність з кримськими татарами та продовжувати політику невизнання анексії Криму. Також Сейм Литви засуджує російську окупацію Криму та порушення прав людей на півострові.

"Сейм засудив знищення і депортацію кримськотатарського народу, сплановану і здійснену тоталітарним радянським режимом в 1944 році, з його батьківщини - Кримського півострова в безлюдні райони Середньої Азії, в результаті чого більшість депортованих кримських татар загинули від голоду, хвороб, тортур і каторжних робіт" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що МЗС закликає визнати геноцидом депортацію кримських татар. У відомстві нагадали, що насильне виселення кримських татар з території їхнього історичного проживання, умисне створення в місцях спецпоселень життєвих умов, які призвели до масових смертей кримських татар, особливо дітей і жінок; обмеження елементарних засобів до існування

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