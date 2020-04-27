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У ОП обусудили необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 15:16
У ОП обусудили необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19
Фото: нарада в Офісі президента (president.gov.ua)

Також на нараді йшлося про фінансування лікарень

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів робочу нараду зі своїми заступниками, у ході якої обговорили актуальні питання протидії поширенню коронавірусу в регіонах і лікування наявних хворих. Про це повідомляє прес-служба ОП.

Як повідомляється, в Офісі президента обговорили необхідність продовження законів щодо забезпечення подолання COVID-19 в Україні, термін дії яких закінчується.

Також на нараді йшлося про фінансування лікарень, які першими приймають хворих з коронавірусом у Кропивницького, забезпечення надбавки до заробітної плати соціальним працівникам в Полтавській області, збереження дотацій у ряді регіонів.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання розповсюдження коронавирусной хвороби (COVID-19)". За нього проголосували 332 народних депутатів. Пізніше документ підписав глава держави Володимир Зеленський, а 17 квітня він був опублікований у виданні "Голос України".

Крім того, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людина, за добу заразилися на 100 осіб менше.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявили, що в разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж заплановано урядом.

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