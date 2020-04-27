В ОП обусудили необходимость продления законов по обеспечению преодоления COVID-19

Фото: совещание в Офисе президента (president.gov.ua)

Также на совещании речь шла о финансировании больниц

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями, в ходе которой обсудили актуальные вопросы противодействия распространению коронавируса в регионах и лечения имеющихся больных. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как сообщается, в Офисе президента обсудили необходимость продолжения законов по обеспечению преодоления COVID-19 в Украине, срок действия которых заканчивается.

Также на совещании речь шла о финансировании больниц, которые первыми принимают больных с коронавирусом в Кропивницком, обеспечения надбавки к заработной плате социальным работникам в Полтавской области, сохранение дотаций в ряде регионов.

Напомним, 13 апреля Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". За него проголосовали 332 народных депутата. Позже документ подписал глава государства Владимир Зеленский, а 17 апреля он был опубликован в издании "Голос Украины".

Кроме того, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 человек, за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Министерстве здравоохранения ранее заявили, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.