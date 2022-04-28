Було два влучання. Окупанти обстріляли Шевченківський район Києва

Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Мер міста не уточнив, куди саме влучили ракети.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві пролунали потужні вибухи. У цей час у столиці перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який приїхав в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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