ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП назвали теми зустрічі з Макроном, Шольцем і Драгі

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 червня 2022 11:27
В ОП назвали теми зустрічі з Макроном, Шольцем і Драгі Фото: президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс прибули до Києва. Незабаром вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

Під час їхнього візиту обговорюватимуться продовольча безпека, Зброя та підтримка України.

"Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата в членство в ЄС", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, в Київ приїхали з візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту не анонсувалася.

Крім того, сьогодні з візитом у Києві також перебуває президент Румунії Клаус Йоханніс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Візит в Україну Еммануель Макрон Олаф Шольц Марио Драги
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена