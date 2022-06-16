В ОП назвали теми зустрічі з Макроном, Шольцем і Драгі
Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Італії Драгі і президент Румунії Клаус Йоханніс прибули до Києва. Незабаром вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
Під час їхнього візиту обговорюватимуться продовольча безпека, Зброя та підтримка України.
"Очікуємо підтримку заявки України на отримання статусу кандидата в членство в ЄС", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, в Київ приїхали з візитом канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту не анонсувалася.
Крім того, сьогодні з візитом у Києві також перебуває президент Румунії Клаус Йоханніс.