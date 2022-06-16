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В ОП назвали темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги

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Киев, Четверг 16 июня 2022 11:27
В ОП назвали темы встречи с Макроном, Шольцем и Драги Фото: президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев. Вскоре они встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

В ходе их визита будут обсуждаться продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.

"Ожидаем поддержку заявки Украины на получение статуса кандидата в членство в ЕС", - подчеркнул Ермак.

Напомним, в Киев приехали с визитом канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги. Из соображений безопасности, точная дата визита не анонсировалась.

Кроме того, сегодня с визитом в Киеве также находится президент Румынии Клаус Йоханнис.

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