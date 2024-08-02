В ОП назвали число погибших украинских спортсменов в результате агрессии РФ

Чиновник высказался о жертвах российского полномасштабного вторжения в Украину в ходе выступления в режиме видеоформата на церемонии чествования украинских спортсменов, организованного мэром Парижа Анн Идальго.

"В результате российской агрессии погибли 490 украинских спортсменов и тренеров, десятки ранены, более 30 прошли через российский плен или до сих пор находятся в неволе", - рассказал Ермак.

Кроме того, в Украине было повреждено 520 спортивных объектов. Среди них - 15 баз олимпийской, дефлимпийской и паралимпийской подготовки.

Во время мероприятия память погибших украинских атлетов почтили минутой молчания.

Ермак выступил на церемонии уважения для украинских спортсменов во Франции (фото: t.me/ermaka2022)

Говоря о нынешних летних Олимпийских играх во французской столице, Ермак назвал всех украинских атлетов героями, поскольку они "готовились к соревнованиям в сложнейших условиях".

"Важно не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Россия - единственная страна в мире, которая трижды нарушала олимпийское перемирие: в 2008, 2014 и 2022 годах", - добавил он.