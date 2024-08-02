В ОП назвали число погибших украинских спортсменов в результате агрессии РФ

В результате российской широкомасштабной военной агрессии в Украине погибли почти пол тысячи спортсменов и тренеров.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Чиновник высказался о жертвах российского полномасштабного вторжения в Украину в ходе выступления в режиме видеоформата на церемонии чествования украинских спортсменов, организованного мэром Парижа Анн Идальго.
"В результате российской агрессии погибли 490 украинских спортсменов и тренеров, десятки ранены, более 30 прошли через российский плен или до сих пор находятся в неволе", - рассказал Ермак.
Кроме того, в Украине было повреждено 520 спортивных объектов. Среди них - 15 баз олимпийской, дефлимпийской и паралимпийской подготовки.
Во время мероприятия память погибших украинских атлетов почтили минутой молчания.
Ермак выступил на церемонии уважения для украинских спортсменов во Франции (фото: t.me/ermaka2022)
Говоря о нынешних летних Олимпийских играх во французской столице, Ермак назвал всех украинских атлетов героями, поскольку они "готовились к соревнованиям в сложнейших условиях".
"Важно не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Россия - единственная страна в мире, которая трижды нарушала олимпийское перемирие: в 2008, 2014 и 2022 годах", - добавил он.
Напомним, ранее в июне стало известно, что на войне погиб Ростислав Ливач, кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях. Он защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", затем в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герец" Десантно-штурмовых войск ВСУ.
А в апреле сообщалось, что на фронте погиб 43-летний вицечемпион первой лиги Украины по гандболу Сергей Чуприна. Защитника на протяжении 8 месяцев считали без вести пропавшим.
Также перед этим РБК-Украина писало, что на фронте погиб многократный чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов.
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