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В ОП назвали кількість загиблих українських спортсменів внаслідок агресії РФ

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російської широкомасштабної військової агресії в Україні загинули майже пів тисячі спортсменів і тренерів.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Чиновник висловився про жертв російського повномасштабного вторгення в Україну у ході виступу в режимі у відеоформату на церемонії пошани для українських спортсменів, який був організований мером Парижа Анн Ідальго. 

"Унаслідок російської агресії загинули 490 українських спортсменів і тренерів, десятки поранені, понад 30 пройшли через російський полон або досі перебувають у неволі", - розповів Єрмак.

Крім того, в Україні було пошкоджено 520 спортивних об'єктів. Серед них - 15 баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки. 

Під час заходу пам'ять загиблих українських атлетів ушанували хвилиною мовчання.

 

Єрмак виступив на церемонії пошани для українських спортсменів у Франції (фото: t.me/ermaka2022)

Говорячи про нинішні літні Олімпійські ігри у французькій столиці, Єрмак назвав усіх українських атлетів героями, адже вони "готувалися до змагань у надзвичайно складних умовах".

"Важливо не допускати російських і білоруських атлетів до змагань. Росія - єдина країна у світі, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя: у 2008, 2014 та 2022 роках", - додав він.

Нагадаємо, раніше у червні стало відомо, що на війні загинув Ростислав Лівач, кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях. Він боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", потім у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ ЗСУ.

А у квітні повідомлялося, що на фронті загинув 43-річний віцечемпіон першої ліги України з гандболу Сергій Чуприна. Захисника впродовж 8 місяців вважали безвісти зниклим.

Також перед тим РБК-Україна писало, що на фронті загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Дмитро Губанов.

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Андрій ЄрмакВійна Росії проти УкраїниСпортсмени