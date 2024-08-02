В ОП назвали кількість загиблих українських спортсменів внаслідок агресії РФ

Чиновник висловився про жертв російського повномасштабного вторгення в Україну у ході виступу в режимі у відеоформату на церемонії пошани для українських спортсменів, який був організований мером Парижа Анн Ідальго.

"Унаслідок російської агресії загинули 490 українських спортсменів і тренерів, десятки поранені, понад 30 пройшли через російський полон або досі перебувають у неволі", - розповів Єрмак.

Крім того, в Україні було пошкоджено 520 спортивних об'єктів. Серед них - 15 баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки.

Під час заходу пам'ять загиблих українських атлетів ушанували хвилиною мовчання.

Єрмак виступив на церемонії пошани для українських спортсменів у Франції (фото: t.me/ermaka2022)

Говорячи про нинішні літні Олімпійські ігри у французькій столиці, Єрмак назвав усіх українських атлетів героями, адже вони "готувалися до змагань у надзвичайно складних умовах".

"Важливо не допускати російських і білоруських атлетів до змагань. Росія - єдина країна у світі, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя: у 2008, 2014 та 2022 роках", - додав він.