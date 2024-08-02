В ОП назвали кількість загиблих українських спортсменів внаслідок агресії РФ

Внаслідок російської широкомасштабної військової агресії в Україні загинули майже пів тисячі спортсменів і тренерів.
Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Чиновник висловився про жертв російського повномасштабного вторгення в Україну у ході виступу в режимі у відеоформату на церемонії пошани для українських спортсменів, який був організований мером Парижа Анн Ідальго.
"Унаслідок російської агресії загинули 490 українських спортсменів і тренерів, десятки поранені, понад 30 пройшли через російський полон або досі перебувають у неволі", - розповів Єрмак.
Крім того, в Україні було пошкоджено 520 спортивних об'єктів. Серед них - 15 баз олімпійської, дефлімпійської та паралімпійської підготовки.
Під час заходу пам'ять загиблих українських атлетів ушанували хвилиною мовчання.
Єрмак виступив на церемонії пошани для українських спортсменів у Франції (фото: t.me/ermaka2022)
Говорячи про нинішні літні Олімпійські ігри у французькій столиці, Єрмак назвав усіх українських атлетів героями, адже вони "готувалися до змагань у надзвичайно складних умовах".
"Важливо не допускати російських і білоруських атлетів до змагань. Росія - єдина країна у світі, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя: у 2008, 2014 та 2022 роках", - додав він.
Нагадаємо, раніше у червні стало відомо, що на війні загинув Ростислав Лівач, кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях. Він боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", потім у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ ЗСУ.
А у квітні повідомлялося, що на фронті загинув 43-річний віцечемпіон першої ліги України з гандболу Сергій Чуприна. Захисника впродовж 8 місяців вважали безвісти зниклим.
Також перед тим РБК-Україна писало, що на фронті загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Дмитро Губанов.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.