В ОП о торможении помощи: готов ли Запад воевать против России, имеющей опыт в геноциде

Россия не начинала бы кровопролитную войну с большим количеством жертв, чтобы "помириться" и захватить маленький фрагмент чужой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любая внутренняя дискуссия в любой стране-партнере о необходимости помощи Украине требует анализа и оценки базовых тезисов, которые являются абсолютными после почти двух лет войны", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента:

российский диктатор Владимир Путин не начинал бы полномасштабную кровопролитную войну с огромным количеством жертв для того, чтобы "помириться", не достигнув деструктивных целей;

Россия не стала бы разрушать собственную репутацию и закапывать в землю сотни тысяч россиян, или же сажать их в инвалидные коляски ради небольшого фрагмента чужой территории. Террористам нужно все и сразу;

вопрос инвестиций в обороноспособность Украины, является вопросом для Запада, готов ли он в прямом эфире наблюдать за тем, как Россия жестоко убивает десятки или же сотни тысяч украинцев.

"И главный тезис, который уже можно активно обсуждать: готовы ли мы (жители любой европейской страны) воевать в большой войне, если Россия и Путин сейчас не потерпят поражение, а наоборот, получив большой практический опыт геноцидной войны и гарантированную безнаказанность, продолжают расширять свои авторитарные земли?", - отметил Подоляк.

Колебания с помощью со стороны США и ЕС

Европейский союз

В 2022 году ЕС предложил выделить Украине 50 млрд. евро к 2027 году. Для принятия соответствующего решения необходимо согласие всех стран-членов блока. Впрочем, во время последнего заседания Венгрия наложила вето. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в конце концов ЕС одобрит финансирование с Будапештом или без.

Соединенные Штаты Америки

Президент США Джо Байден запросил 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности Штатов до конца 2023 года. В частности, пакет предусматривал более 60 млрд долларов Украина. К сожалению, Конгресс не сумел поддержать инициативу. Против запроса выступили республиканцы, требующие от Белого дома учесть их позиции по усилению безопасности границ.

Как отметил глава МИД Украины, торможение помощи Украине поставит Россию в гораздо лучшее положение.