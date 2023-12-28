В ОП про гальмування допомоги: чи готовий Захід воювати проти Росії, яка має досвід в геноциді

Росія не починала б кровопролитну війну з великою кількістю жертв, щоб "помиритись" й захопити маленький фрагмент чужої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Будь-яка внутрішня дискусія в будь-якій країні-партнері про необхідність допомоги Україні вимагає аналізу та оцінки базових тез, які є абсолютними після майже двох років війни", - заявив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента:

російський диктатор Володимир Путін не розпочинав би повномасштабну кровопролитну війну з величезною кількістю жертв для того, щоб "помиритись", не досягнувши деструктивних цілей;

Росія не стала б руйнувати власну репутацію й закопувати в землю сотні тисяч росіян, або ж саджати їх в інвалідні візки заради невеликого фрагмента чужої території. Терористам потрібно все і відразу;

питання інвестицій в обороноздатність України, є питанням для Заходу, чи готовий він в прямому ефірі спостерігати за тим, як Росія жорстоко вбиває десятки або ж сотні тисяч українців.

"І головна теза, яку вже можна активно обговорювати: чи готові ми (жителі будь-якої європейської країни) воювати у великій війні, якщо Росія та Путін зараз не зазнають поразки, а навпаки, отримавши великий практичний досвід геноцидної війни й гарантовану безкарність, продовжують розширювати свої авторитарні землі?", - відзначив Подоляк.

Вагання з допомогою з боку США й ЄС

Європейський союз

У 2022 році ЄС запропонував виділити Україні 50 млрд євро до 2027 року. Для схвалення відповідного рішення необхідна згода усіх країн-членів блоку. Втім, під час останнього засідання Угорщина наклала вето. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зрештою ЄС схвалить фінансування з Будапештом чи без.

Сполучені Штати Америки

Президент США Джо Байден здійснив запит щодо 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки Штатів до кінця 2023 року. Зокрема пакет передбачав більше 60 млрд доларів Україна. На жаль, Конгрес не зміг підтримати ініціативу. Проти запиту виступили республіканці, які вимагають від Білого дому врахувати їх позиції щодо посилення безпеки кордонів.

Як відзначив голова МЗС України, гальмування допомоги Україні поставить Росію в набагато краще становище.